اختبار "قنبلة ذكية" جديدة في الولايات المتحدة

اختبرت الولايات المتحدة بنجاح قنبلة ذكية جديدة تدعى "GBU-53/B Stormbreaker"، حيث تم تأخير تسليمها، في وقت سابق، بسبب عدد من المشاكل التقنية.

ووفقا لصحيفة "درايف" الأمريكية، فإن الاختبارات جرت في 15 يونيو/ حزيران، حيث سيتم تزويد المقاتلة "إف-35" و"إف-15 إي سترايك إيغل" بهذه القنبلة.

ووفقا لمديرة مشروع "StormBreaker"، فإن القنبلة هي السلاح الوحيد الذي يسمح للطيارين بضرب أهداف متحركة في ظروف رؤية ضعيفة (عند وجود غبار أو دخان).

Navy Super Hornet conducts first guided launch of impressive 'Stormbreaker" miniature bomb:https://t.co/oWJzykOfhM — The War Zone (@thewarzonewire) June 15, 2020

وأضافت أنه يتم ذلك من خلال نظام توجيه متعدد الأوضاع، وللبحث عن الهدف تستخدم القنبلة الأشعة تحت الحمراء الموجودة في المقدمة، أو من خلال نظام توجيه ليزر موجود في نفس المكان.

بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز القنبلة بنظام ملاحة. بينما تم تصنيعها بوزن خفيف، حيث تتمكن المقاتلة من حمل ما يصل إلى 28 قنبلة.

ومع ذلك، من غير المعروف إلى الآن متى سيتم اعتماد القنبلة ودخولها حيز الخدمة العسكرية. وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن موعد اعتماد القنبلة لن يتجاوز أغسطس/ آب من هذا العام.

يشار إلى أن الولايات المتحدة أجرت 56 اختبارا في عامي 2018 و2019، حيث لم يتكلل 11 اختبارا بالنجاح، بسبب مشاكل في البرمجة.