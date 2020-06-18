رصد "بانتسير-إس إم" مع صواريخ جديدة في بروفة العرض العسكري... صور

شاركت أحدث أنظمة الدفاع الجوي المدفعية الصاروخية "بانتسير-إس إم" في البروفة الليلية للعرض تكريما للذكرى 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، مع نماذج أخرى من المعدات العسكرية.

أثناء تطويرها، أخذ في الاعتبار تجربة النزاعات المحلية، بما في ذلك العملية السورية. من المعروف أن القاعدة العسكرية الروسية حميميم تعرضت عدة مرات للهجوم بطائرات مسيرة. لذلك تم تطوير صواريخ موجهة صغيرة الحجم وأقل تكلفة لتدمير مثل هذه الأهداف. حيث يتم وضع أربعة صواريخ في حاوية المنظومة.

Вот это интересно - впервые демонстрируют новые "маленькие" ЗУР (4 шт в стандартном ТПК( в вооружении ЗРПК Панцирь-СМ. Вот и средства для поражения лёгких и кустарных беспилотников.#парадпобеды pic.twitter.com/SgyiKL47jX — Саид Аминов (@saidpvo) June 17, 2020

ورصدت منظومة "بانتسير-إس إم" مع هذه الصواريخ في البروفة الليلية في الساحة الحمراء.

تم عرض "بانتسير-إس إم" لأول مرة بشكل علني في المنتدى التقني الدولي العسكري الخامس "آرميا-2019". لقد تم تحسين معدات الرؤية، التي تسمح بالكشف عن أي جسم جوي وتدميره بشكل أكثر كفاءة، واستخدام مدافع 30 مم - للأهداف الأرضية خفيفة التدريع.