أوكرانيا تجري عمليات إطلاق لصواريخ جديدة مع رأس حربي... فيديو

وقد أجريت الاختبارات في ساحة تدريب أليبي بالقرب من أوديسا. أصاب صاروخان أطلقتهما أنظمة ساحلية متحركة أهدافا في البحر على مسافة 80 كم من الساحل. وستكون الخطوة التالية هي تطوير نسخ بحرية وجوية للصاروخ.

إن صواريخ مشروع "نيبتون" هي ابتكار أوكراني واعد ويمكن أن يصبح وسيلة فعالة للردع، حيث أنها تستطيع ضرب ليس فقط الأهداف البحرية، بل أيضًا الأهداف البرية.

وفي الوقت نفسه، وفقا للخبراء الأجانب، فإن إر-360 هو تعديل محلي للصاروخ السوفيتي المضاد للسفن "أورانوس" (خي-35)، الذي كان من المقرر إنتاجه في خاركوف.