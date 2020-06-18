تسجيل
12:35 GMT18 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    دبابة صينية صورة أرشيفية

    دبابات صينية تطلق قذائف حية قرب الحدود الهندية... فيديو

    © Sputnik . evginea biatov
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103097/97/1030979751_0:147:3119:1901_1200x675_80_0_0_ceeb3d7453b3195f3f0be06e29afb6b0.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202006181045755166-%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%82%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

    نفذت دبابات صينية من نوع "تايب 15"، مناورات واسعة النطاق بالقرب من الحدود الهندية الصينية، وذلك بعد أيام من الاشتباكات العنيفة التي وقعت بين قوات حرس الحدود في الجيشين الهندي والصيني.

    الجيش الصيني
    © AFP 2020 / AAMIR QURESHI
    مقارنة بين الجيشين الهندي والصيني… الأسلحة والقدرات القتالية
    نشرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، مقطع فيديو، قالت إنه يرصد جانبا من المناورات التي تم تنفيذها في منطقة التب، جنوب غربي البلاد.

    يذكر أن دبابات "تايب 15" الصينية، هي ضمن دبابات القتال الرئيسية الخفيفة، التي كان أول ظهور لها في العرض العسكري الصيني عام 2019.

    ووقعت اشتباكات بين الجيشين الصيني والهندي، مساء يوم 15 يونيو/ حزيران الجاري، في منطقة وادي غالفان في لاداخ. وقال الجيش الصيني: "انتهك الجيش الهندي التزاماته، وعبر خط السيطرة الفعلية مرة أخرى بشكل غير قانوني ونفذ بشكل متعمد ضربة استفزازية، ما أدى إلى اشتباك عنيف، سقط خلاله قتلى وجرحى".

    واحتجت وزارة الخارجية الصينية وقدمت عريضة للهند فيما يتعلق بالحادث الجديد على الحدود، وأعلنت وزارة الخارجية الهندية أن الاشتباك جاء نتيجة لمحاولة من الجانب الصيني تغيير ما تم التوافق عليه، من جانب واحد، بشأن الامتثال لخط السيطرة الفعلية في واديغ الفان.

    وأعلنت السلطات الهندية، الثلاثاء الماضي، مقتل 20 من عسكرييها على الأقل، بينهم ضابط برتبة عقيد، جراء الاشتباك الذي اندلع الاثنين الماضي، في منطقة جبلية غرب جبال هيمالايا، مشيرة إلى وقوع خسائر في صفوف القوات الصينية أيضا، لكن بكين لم تعلن ذلك.

    وتواجه جنود الدولتين النوويتين على حدودهما المتنازع عليها، عدة مرات دون أن ينجم عن ذلك سقوط قتلى في عقود، حيث كان آخر حادثة إطلاق نار عام 1975 خلفت أربعة قتلى، كما وقعت اشتباكات متقطعة من فترة لأخرى.

    لكن حصيلة هذا الأسبوع هي الأكبر منذ الاشتباكات التي جرت بين الجانبين عام 1967، التي كانت فيها حصيلة القتلى تقدر بالمئات.

    وخاضت الدولتان حرب قصيرة عام 1962 استولت فيها الصين على أراض من الهند، بحسب "فرنس 24"، واقتصر الأمر بعدها على الاشتباكات التي تحدث من وقت لآخر وسط جهود لإنهاء الأزمة سلميا.

    يحتل الجيشان الصيني والهندي المرتبتين الثالثة والرابعة بين أقوى 138 جيشا حول العالم

    ورغم أن الدولتين تمتلكان أسلحة نووية يمكن إطلاقها من البر والبحر والجو، إلا أن القوة النووية لكليهما لا يتم احتسابها ضمن تصنيف قوة الجيوش، وفقا لإحصائيات 2020، التي أوردها موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي.

    وتتكون القوة العاملة للجيش الصيني من 2.1 مليون جندي، و510 آلاف جندي في قوة الاحتياط، مقابل 1.4 مليون جندي و2.1 مليون جندي في قوة الاحتياط التابعة للجيش الهندي.

    وتصل ميزانية دفاع الجيش الصيني إلى 237 مليار دولار، ولديه احتياطي من العملات الأجنبية يتجاوز 3.2 تريليون، مقابل، 61 مليار دولار ميزانية الجيش الهندي، بينما يصل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في الهند إلى أكثر من 409 تريليون دولار.

    تضم القوة البرية للجيش الصيني 3500 دبابة و33 ألف مدرعة، و3800 مدفع ذاتي الحركة، و3600 مدفع ميداني، و2650 راجمة صواريخ، بينما تضم القوة البرية للجيش الهندي 4292 دبابة، و8686 مركبة مدرعة، و235 مدفع ذاتي الحركة، و4060 مدفع ميداني، و266 راجمة صواريخ.

    إنفوجرافيك - مقارنة بين قوى الجيش الهندي والباكستاني
    © Sputnik /
    مقارنة بين قوى الجيش الهندي والباكستاني

    انظر أيضا:

    الجيش الهندي يعلن مقتل 20 من جنوده في اشتباكات حدودية مع الصين
    اشتباكات بين الجيشين الهندي والصيني وسقوط قتلى في منطقة لادخ المتنازع عليها
    مقارنة بين الجيشين الهندي والصيني… الأسلحة والقدرات القتالية
    الجيش الصيني يصدر بيانا والخارجية الهندية ترد بعد اشتباكات عنيفة على الحدود
    الكلمات الدلالية:
    الجيش الهندي, الجيش الصيني, دبابات
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة بعنوان المهرجان الوردي في مدينة كولهابور التاريخية في ولاية ماهاراشترا الهندية، للمصور الهندي شوبهام كوثافال، في فئة كوكبي. صورة واحدة، ضمن القائمة القصيرة لمسابقة أندريه ستينين التصوير الصحفي المحترف
    القائمة القصيرة لمسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي
    ألمانيا ترد على تهديدات ترامب سحب جنوده من ألمانيا
    برلين ترد على تهديدات ترامب بسحب جنوده من ألمانيا
    أبرز حالات عنف الشرطة في العالم
    أبرز حالات عنف الشرطة في العالم
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك