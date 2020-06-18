بالأرقام... الجيش المصري الأقوى في الشرق الأوسط 2020 بلا منازع

احتل الجيش المصري المرتبة الأولى بين أقوى 15 جيشا في الشرق الأوسط، والمرتبة رقم 9 بين أقوى 138 جيشا حول العالم، وفقا لإحصائيات 2020، التي تشير إلى تقدم هائل في تسليح وجاهزية الجيش المصري القتالية.

وجاء ترتيب الجيش المصري، قبل كل من تركيا، التي تحتل المركز الثاني في الشرق الأوسط، و11 عالميا، وإيران، التي تحتل المركز الثالث والـ 14 عالميا، والسعودية التي تحتل المركز الرابع والـ 17 عالميا، بينما جاء ترتيب الجيش الإسرائيلي في المرتبة الخامسة بين جيوش الشرق الأوسط، والمرتبة رقم 18 عالميا، بحسب موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.

ولا يعتمد تصنيف قوة الجيوش عالميا، على عدد الجنود والعتاد العسكري، الذي تمتلكه فقط، وإنما يشمل القوة البشرية للدولة، وقوتها الاقتصادية، التي تمكنها من تحمل التكاليف الباهظة للحرب في حال اندلاعها.

ولفت الموقع الأمريكي إلى أن تعداد السكان في مصر يتجاوز 99 مليون نسمة، بينهم أكثر من 42 مليون نسمة يمثلون قوة بشرية متاحة للعمل، بينما يتجاوز عدد من يصلحون للخدمة العسكرية 36 مليون نسمة.

ويصل إلى سن التجنيد سنويا في مصر أكثر من 1.5 مليون نسمة، في حين يتجاوز إجمالي عدد قوات الجيش 920 ألف نسمة بينهم 440 ألف قوات عاملة، والباقي ضمن القوات الاحتياطية.

ويمتلك الجيش المصري 1054 طائرة حربية متنوعة، بينها 215 مقاتلة، و88 طائرة هجومية، و59 طائرة نقل عسكري، إضافة إلى طائرات التدريب وطائرات المهام الخاصة والمروحيات التي يصل عددها إلى 294 مروحية بينها 81 مروحية هجومية، بحسب الموقع الأمريكي.

وتمتلك مصر أكثر من 4.2 آلاف دبابة، وأكثر من 11700 مدرعة، إضافة إلى أكثر من 2100 مدفع ميداني، وأكثر من 1100 مدفع ذاتي الحركة، ونحو 1100 راجمة صواريخ.

ويمتلك الجيش المصري قوة بحرية ضاربة تتكون من 316 قطعة بحرية، بينها حاملتي مروحيات.

وتضم قوة الجيش المصري البحرية 7 فرقاطات، و7 طرادات، و45 زورق دورية، و31 كاسحة ألغام بحرية، إضافة إلى 8 غواصات بينها 3 غواصات هجومية تحمل اسم "إس 43"، وهي غواصة ديزل كهربائية من فئة "تايب 209/ 1400 إم أو دي" الألمانية، التي تعد أحدث إصدار من فئة غواصات الديزل الألمانية من هذا الطراز.

وتمتلك مصر احتياطي نفطي يصل إلى 4.4 مليار برميل، تنتج منها 589 ألف برميل يوميا، بينما تستهلك 832 ألف برميل يوميا، وفقا لآخر إحصائية ذكرها الموقع الأمريكي، الذي أوضح أن الأسطول التجاري المصري يتكون من 389 سفينة، وأن مصر تمتلك 11 ميناء بحريا.

وتصل القوة العاملة لمصر إلى نحو 30 مليون نسمة، وتمتلك طرق طولها يتجاوز 65 ألف كيلومتر، إضافة إلى 83 مطارا في الخدمة.

ولفت الموقع إلى أن ميزانية الدفاع المصرية تصل إلى 11.2 مليار دولار، وأن احتياطي مصر من العملات الأجنبية والذهب يتجاوز 77 مليار دولار، وفقا لآخر الإحصائيات، التي تشير إلى أن القوة الشرائية لمصر تصل إلى 1.252 تريليون دولار.

وتتجاوز مساحة مصر مليون كيلومتر مربع، ولها شواطئ مساحتها أكثر من 2.4 كيلومتر، وحدود مشتركة مع دول أخرى طولها أكثر من 2.6 ألف كم.