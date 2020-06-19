"مروحيات روسيا" تطور نسخة مدنية من المروحية القطبية "مي-8"

أعلنت الخدمة الصحفية لشركة "مروحيات روسيا" (جزء من "روستيخ") أن الشركة بدأت إنتاج مروحيات "مي-8أ إم تي" للعملاء المدنيين، وأن مصنع أولان أودينسكي للطيران أطلق أول طائرة.

وقالت الخدمة الصحيفة لوكالة "سبوتنيك": "مروحيات مي-8أ إم تي القطبية اجتازت برنامج اختبارات الطيران وإجراءات القبول. أحد الميزات الرئيسية هو النظام الفريد لوحدات التدفئة التي طورها المركز الوطني لهندسة المروحيات "ميل وكاموف"، والذي بفضله يمكن تشغيل المحرك في درجات حرارة منخفضة للغاية...".

بالإضافة إلى نظام التدفئة، تم تجهيز المروحية بالحماية الحرارية لحجرة البضائع وستائر خاصة عازلة للحرارة لأبواب قمرة القيادة.

قال المدير العام للشركة، أندريه بوغينسكي: "ستكون طائرات مي-8أ إم تي الجديدة مطلوبة بين مجموعة واسعة من الشركات الروسية والوكالات الحكومية التي تنفذ المشاريع وتؤدي المهام في منطقة القطب الشمالي. أول طائرة جاهزة للتشغيل، والمفاوضات جارية مع عدد من العملاء الروس المحتملين".