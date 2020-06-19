الخوذة الجديدة تعطي ميزة لطيار مقاتلة "سو-57" في القتال الجوي

أعلن أناتولي شوكالوف، النائب الأول لمدير شركة "إلكتروأفتوماتيكا" الروسية أن الخوذة التي تم إنشاؤها للمقاتلة الروسية من الجيل الخامس ستوسع مجال رؤية الطيار بفضل نظام العرض المثبت على الخوذة.

وقال شوكالوف لقناة "زفيزدا" الروسية: "نظام العرض المركب على الخوذة، المدمج في خوذة الطيار، يسمح بعرض صورة بأي تعقيد".

وأشار أيضًا إلى أن الشركة قد أنشأت نظام تحديد الهدف، والذي يُستخدم أيضًا لضمان سلامة الطيران والإرشاد.

يشار إلى أنه تم إنشاء خوذة أيضًا لمقاتلة F-35 الأمريكية، والتي تتيح عرض الصورة مباشرة على شاشة الطيار، وتزويده بالنصائح اللازمة للطيران والملاحة والقتال. تكلفة المنتج حوالي 400 ألف دولار.

تم عرض خوذة مقاتلة سو-57 – 3 شي-10 في المعرض الجوي "ماكس-2015". في نفس العام، تم الانتهاء من اختبارات المعدات، والتي جرت في مؤسسة "زفيزدا" للبحث والإنتاج.