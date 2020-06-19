أيام العدوان الأولى...المعتدون يفرون من حراب بنادق الجنود الروس

نشرت وزارة الدفاع الروسية على موقعها الإلكتروني عددا من الوثائق الأرشيفية التي تلقي الضوء على الأيام الأولى للحرب الوطنية العظمى.

وبدأت الحرب الوطنية العظمى في 22 يونيو/حزيران 1941 حينما اعتدت ألمانيا النازية على روسيا والجمهوريات السوفيتية المتحدة الأخرى.

وكشفت الوثائق التي تحتوي على مذكرات جنود الجيش الأحمر الذين قاوموا الغزاة منذ بداية الحرب أن الجنود الألمان الذين تم إعدادهم بشكل جيد لغزو روسيا خافوا من هجمات الجنود الروس ولاذوا بالفرار في أحيان كثيرة.

وخاف الغزاة من حراب بنادق الجنود الروس. وأفادت إحدى الوثائق أن الألمان خافوا من هجمات الجنود الروس التي يستخدم فيها المهاجمون حراب بنادقهم، ولاذوا بالفرار عندما واجههم جنود الجيش الأحمر بحراب بنادقهم.

وأصبح المدافعون عن الوطن في وضع صعب بعد أن داهمهم العدوان، ولكنهم تمكنوا في أيام العدوان الأولى من صد هجمات المعتدين وشن الهجمات المعاكسة.

وكشفت إحدى الوثائق التي أماطت وزارة الدفاع الروسية اللثام عنها بمناسبة ذكرى بدء الحرب، أن قوات الجيش الأحمر دحرت المعتدين في منطقة رافا روسكايا التابعة لمقاطعة لفوف، واستعادت السيطرة على الأراضي التي احتلها الغزاة بعد طردهم إلى ما وراء حدود الدولة.

وأفادت الوثيقة أن الجيش الأحمر في إحدى المناطق الحدودية دمر 50 طائرة معادية في يوم 23 يونيو، وتمكن من طرد كتيبتي الجيش الألماني اللتين عبرتا نهر الدانوب إلى الضفة اليمنى.