نائب وزير الدفاع الروسي: روسيا تولي اهتماما لتطوير الطائرات المسيرة الثقيلة

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، ألكيسي كريفوروتشكو، أن وزارة الدفاع الروسية تولي اهتماما خاصا لإنشاء طائرات مسيرة ثقيلة.

وقال كريفوروتشكو خلال زيارة مصنع أورال للطيران المدني: "اليوم، مع الأخذ في الاعتبار وجود مراكز غير مستقرة في العالم وإنجازات عدد من قوى الطيران الرائدة في مجال إنشاء الطائرات المسيرة، تولي وزارة الدفاع اهتمامًا خاصًا لتطوير الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى إنشاء طائرات مسيرة ثقيلة ذات مدة طيران طويلة، قادرة على حمل جميع أنواع الحمولة الضرورية من الاستطلاع إلى التشويش.

وتعرّف نائب الوزير على القدرات الإنتاجية للمصنع، كما فحص عينات من أنظمة الاستطلاع والهجوم بعيدة المدى من طراز "ألتيوس-رو" و"فوربوست-إر".

وزن "ألتيوس-أو" حوالي 6 أطنان. وخصائصها استخدام قناة القمر الصناعي للتحكم، مما يجعل مدى استخدامها غير محدود تقريبا.

ومن المخطط أن تستخدم الطائرات المسيرة كطائرات هجومية.