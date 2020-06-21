بالفيديو تل أبيب باتت هدفا...حزب الله ينتقل إلى مرحلة جديدة من المواجهة

نشر الإعلامي الحربي التابع لـ"حزب الله" اللبناني مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يكشف من خلاله الأهداف الجديدة التي باتت في مرمى صواريخه.

وأظهر المقطع المنشور على "تويتر" صواريخ الحزب الجاهزة وكلمات من خطاب الأمين العام للحزب حسن نصرلله يقول خلالها إن الترسانة الصاروخية قادرة على ضرب أهداف محددة للغاية في أي مكان في إسرائيل من الآن وصاعدا.

حزب الله ينشر فيديو وعليه احداثيات لمواقع إسرائيلية هامه وحساسة بعنوان "أيها العدو... مهما فعلت في قطع الطريق لقد انتهى الأمر وأنجز الأمر" pic.twitter.com/cpbkJFVg5U — ميس القناوي (@MaisAlQinawie) June 20, 2020

وهدد الحزب بهذا المقطع مدن إسرائيلية رئيسية، مشيرا إلى حصوله على إحداثيات أهداف متعددة على الأراضي الإسرائيلية.

وقال نصرلله في المقطع المتداول: "إننا اليوم لسنا فقط قادرين على ضرب تل أبيب كمدينة، وإنما إن شاء الله وبحول الله وقوته، قادرون على ضرب أهداف محددة جدا في تل أبيب. وفي أي مكان من فلسطين المحتلة".

وفي نهاية التسجيل المصور، يظهر نص باللغة العبرية والعربية يشير إلى ما يلي: "مهما فعلت لقطع الطريق فقد انتهى الامر، وأنجز الأمر".

ويعتبر هذا الأمر تطورا غير مسبوق في الصراع بين إسرائيل وحزب الله، حيث أعلن الحزب من خلال هذا الفيديو توسيع رقعة أهداف في حال المواجهة المباشرة مع إسرائيل.