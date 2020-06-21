جنرال يكشف وجه الخلاف بين الدبابة الروسية والبولندية "تي-72"

قال الجنرال، كرزيستوف رادومسكي، إن الدبابات المطورة من طراز "تي-72"، التي حصلت عليها مؤخرا القوات المسلحة البولندية، هي "سلاح فعال".

وأوضح الجنرال لصحيفة "Defense24" أن التحديثات جعلت من الممكن تحسين الخصائص القتالية للدبابة، حيث يأتي مدى ودقة التعرف على الهدف في المقام الأول.

وأضاف "يسرنا بشكل خاص الزيادة في نطاق الكشف عن الهدف، حيث ارتفع إلى 4.5 كم، أما قدرة التعرف على الأهداف وتحديدها وصلت إلى 2.5 كم".

وأشار إلى أن الدبابة "تي-72" حصلت على جهاز راديو من طراز "9311AP"، والذي يتمتع بمستوى عال من حماية نقل البيانات وتوافق واسع مع المعدات العسكرية الأخرى المستخدمة في الجيش البولندي، وعلى وجه الخصوص مع دبابة "ليوبارد 2" الألمانية.

وحول الدبابة "تي-72 إم1" السوفيتية قال إن كلا الدبابتين (البولندية والسوفيتية) تمتلكان نقاط قوة وضعف. ووفقا له، فإن الدبابتين لا تختلفا عمليا في قدرات نظام الاتصالات والمراقبة، ولكن السوفيتية تمتلك حماية أفضل ونظام تحكم بالنيران، أما البولندية تتمتع بأجهزة رؤية مع كاميرا مزودة بأشعة تحت الحمراء وأجهزة توجيه.