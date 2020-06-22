روسيا تطور مركبة جديدة لإزالة الألغام عن بعد

يتم اختبار الآلة الهندسية الجديدة للتطهير عن بعد "غفيدون" في ضواحي موسكو.

يختلف الطراز الجديد عن مركبة إزالة الألغام "ليستفا" الموجودة في قاعدة عجلات مختلفة، وهوائي مخلتف، وقدرة أكبر.

- يسبب إشعاع الميكروويف تشغيل جهاز متفجر. قال أندريه بارابانوف، الباحث في المعهد المركزي الثاني عشر للبحوث الروسي، لقناة "زفيزدا" إن "غفيدون" تتمتع بقوة أعلى، والآلة مصنوعة على قاعدة مدرعة ثنائية المحور.

تم صنع مركبة التطهير عن بعد "ليستفا" بطلب من قوات الصواريخ الاستراتيجية لضمان سلامة القوافل مع مجمعات الإطلاق المتنقلة "توبول" و"يارس" وبدأ استخدامها في عام 2017. تسبق "ليستفا" القافلة، وتكشف عن الأجهزة المتفجرة وتنزع فتيلها داخل دائرة نصف قطرها 100 متر. هذه واحدة من أكثر المركبات سرية في الجيش الروسي، وتكوين معداتها على متنها هي معلومات سرية.

24 يونيو/ حزيران، سيتم عرض "ليستفا" لأول مرة للجمهور في العرض العسكري في موسكو.