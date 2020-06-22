"الرد" الأسرع من الصوت...ما خطورة "تو-22إم3" على العدو

أطلق الطيارون عليها لقب "شيلو" (المخرز) بسبب الشكل المميز للجزء الأمامي. في حلف شمال الأطلسي، سميت Backfire، والتي يمكن ترجمتها على أنها "نيران مرتدة" أو "عواقب غير سارة". ويمكن للطائرة تو-22إم3 أن تجلب الكثير من المشاكل للعدو.

في عائلة الطيران البعيد المدى لقوات الفضاء الروسية، هي الأصغر. إذ تم تصميم حاملات الصواريخ الاستراتيجية تو-95 وتو-160 لحرق مناطق كبيرة بحجم مدينة كبيرة أو دولة صغيرة، فقد تم إنشاء "شيلو" لتدمير الأهداف المحلية - في المقام الأول حاملة الطائرات. علاوة على ذلك، بعد أن تعمل بجد، يمكنها تعطيل ثلاث سفن كبيرة في وقت واحد، لأنها قادرة على الطيران بثلاثة صواريخ خي-22 البعيدة المدى المجهزة برؤوس حربية حرارية بقوة تصل إلى ميغا طن. ولهذا تم تلقيبها بلقب آخر للطائرة - "قاتلة حاملات الطائرات".

بالإضافة إلى الأسلحة القوية، تكمن قوة تو-22إم3 في مرونتها. إن حناح الاجتياح العكسي، والقدرة على الطيران على ارتفاعات كبيرة جدًا ومنخفضة للغاية، يسرعها إلى أكثر من اثنين من الماخ، ويجعلها تفاجئ العدو بمهارة. يمكن لطاقم ماهر أن يحلق بطائرة بطول 42 مترًا إلى الهدف دون أن يلاحظها أحد، ويضرب جسمًا معينًا ويهرب من الانتقام. على ارتفاع 13 كيلومترًا، تطير حاملة الصواريخ بسرعة 2300 كيلومتر في الساعة ولا يوجد سوى عدد قليل من الطائرات في العالم يمكنها لحاقها. ومعظمهما روسية.

الرقم 3 في اسم "شيلو" يعني التعديل الثالث. لم يكن الطريق إلى تحسين تو-22إم سهلاً. بدأ كل شيء من تو-22 - طائرة مختلفة تمامًا، ولم تعجب الطيارين بسبب معدل الحوادث وصعوبة التحكم. مع كل جيل جديد، تصبح حاملة الصواريخ أكثر موثوقية وفعالية. تلقت تو-22إم3 محركات أكثر قوة وإلكترونيات جديدة. يتم الآن ترقية أسطول ناقلات الصواريخ إلى مستوى إم3إم. الاختلاف الرئيسي هو القدرة على استخدام أسلحة جديدة، وصاروخ خي- 32 البعيد المدى و"كينجال" الأسرع من الصوت.