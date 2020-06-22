رحلة تدريبية... فيديو من قمرة قيادة المقاتلة "سو-57"

سيتمكن المتفرجون من رؤية السلاح الجديد خلال العرض العسكري، الذي سيقام في 24 يونيو/ حزيران.

نشرت قناة "زفيزدا" الروسية لقطات لطائرة "سو-57" من قمرة القيادة. هذه رحلة تدريب للمقاتلة الروسية من الجيل الخامس، متعددة الوظائف.

تم تصميم "سو-57" لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والأرضية والسطحية. وهي قادرة على التغلب على أنظمة الدفاع الجوي للعدو، ومراقبة المجال الجوي على مسافات كبيرة من القاعدة، وكذلك تدمير أنظمة التحكم في طيران العدو.

يوجد على متن هذه الطائرة - المجمع الأكثر تقدما من المعدات الإلكترونية. يسمح بتبادل البيانات في الوقت الفعلي مع أنظمة التحكم الأرضية وداخل مجموعة الطيران، وكذلك أداء المهام بشكل مستقل.

يمكن لـ "سو-57" استخدام الأسلحة الموجهة وغير الموجهة. أقصى حمل قتالي للمقاتلة هو 10 أطنان.