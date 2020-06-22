الجيش الجزائري يجري تدريبات مستخدما منظومة "كورنيت" ودبابة "تي-90"...فيديو

تدرب الجيش الجزائري على العمليات الدفاعية والهجومية في منطقة الرماية، وأطلق القذائف الحية، وأطلق أنواع مختلفة من الصواريخ.
هكذا، تم استخدام أنظمة عالية الدقة مضادة للدبابات "كورنيت- إيه" من الإنتاج الروسي، لضرب الأهداف الأرضية".
Kornet-em in action 🔥🔥 pic.twitter.com/SQwRgJb6Pr
— KAD-GHANI (@kad_ghani) June 20, 2020
ولأول مرة، تم عرض تشغيل المدفع ذاتي الدفع على بي تي إر كي على هيكل المركبة المدرعة في بي كي-2333136 "تيغر-إم".
يتميز هذا الإصدار بآلية عالية ونظام تحديد الهدف حديث، والذي يسمح بتدمير المعدات المختلفة والهياكل الميدانية، بالإضافة إلى الطائرات والمروحيات منخفضة التحليق على مسافات تصل إلى 10000 متر.
T-90SA beast mode pic.twitter.com/KRsbv4BRux
— KAD-GHANI (@kad_ghani) June 19, 2020
بدا هجوم الوحدة المسلحة بـ تي-90إس مثيرًا للإعجاب. تحركت الدبابات، التي أثارت سحب الغبار، بسرعة عالية، وأطلقت النار من مدافعها عيار 125 ملم. في الوقت نفسه، للحماية من ضربة أسلحة العدو الافتراضي، تم استخدام أنظمة قمع إلكتروبصرية "شتورا"- تم عرض ستائر الهباء الجوي التي أعاقت العمل الفعال لمدفعيات العدو.
Shtora active protection system pic.twitter.com/leGloUcuCF
— KAD-GHANI (@kad_ghani) June 19, 2020
كما شاركت المدفعيات ذاتية الدفع 2إس1 "غفوزديكا" وبي إم-21 "غراد" وأنظمة الدفاع الجوي "بوك-إم2إيه" و"إيغلا-إس" و3إس أو-23-4 "شيلكا" في ضرب "العدو".
هذا وأجرى الجيش الجزائري المناورات العسكرية بالذخيرة الحية بعنوان "الدرع 2020" تحت إشراف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللواء السعيد شنقريحة.
ALGERIA 18.06.2020
the 8th Armored Division held a real-fire training in the 2nd military region in the North-West of ALGERIA 🇩🇿 1/3 pic.twitter.com/naPXHLfkhA
— KAD-GHANI (@kad_ghani) June 18, 2020
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