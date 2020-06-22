كاميرا تصور طائرة شبح أمريكية غامضة... فيديو

تمكن المدونون الأمريكيون من تصوير مقطع فيديو لطائرة غير عادية في صحراء موهافا.

وفقًا لـ The Drive، تم تصوير طائرة تجريبية تسمى Model 401 من صناعة شركة Scaled Composites، والمعروفة أيضًا باسم "ابن آريس". الطائرة لديها شكل يقلل من رؤية الرادار لها.

يشار إلى أن اختبارات Model 401 بدأت في عام 2017، ولكن تم تصويرها على الفيديو لأول مرة. من المصادر المفتوحة، من المعروف أن الطائرة مجهزة بمحرك نفاث JT15D-5D. الطائرة قادرة على الوصول إلى سرعة 0.6 ماخ (735 كم/ الساعة). يوجد ما يكفي من الوقود في الخزانات لمدة ثلاث ساعات من الطيران المتواصل.

في نفس الوقت الذي شوهد فيه النموذج التجريبي، شوهدت طائرة Proteus، مقاتلة F-15D وناقلة جوية KC-10 في السماء.

تم تجهيز الطائرة، بمعدات الحرب الإلكترونية، بحسب الموقع.