القوات الخاصة الروسية تحصل على مظلة للإنزال من ارتفاع 70 مترا

أعلن سيرغي خورسيفيتش، مستشار الرئيس التنفيذي لشركة "تيخنوديناميكا" (جزء من "روستيخ")، أن القوات الخاصة الروسية ستحصل على نظام المظلة "شتورم"، الذي يسمح بالإنزال من ارتفاع 70-80 مترا.

وقال خورسيفيتش لوكالة "سبوتنيك": "نواصل الآن اختبارات المصنع، ونأمل أن نبدأ بالاختبارات الحكومية في المستقبل المنظور. وسنبذل قصارى جهدنا حتى تكون تواريخ الانتهاء لجميع الاختبارات قبل تسليم القوات قصيرة قدر الإمكان. والحقيقة هي أن بعض الاختبارات قد تتطلب بعض التحسين، والتي يمكن القيام بها في غضون ساعة، أو في شهر، لذلك لا يمكنني أن أحدد أكثر. متخصصونا يقفزون، ولكن تم اختبار النظام أثناء التدريبات العسكرية. لم يقفز الجنود بعد، لأن النظام لم يتم إدخاله الخدمة".

وفقا له، لم يفعل أي شخص في العالم أي شيء من هذا القبيل. "يرتدي المظليون على متن الطائرة معدات قتالية كاملة مع الأسلحة، وإذا كان من الضروري القفز بالمظلة، فإنهم يرتدون هذه الأنظمة المظلية داخل الطائرة، وإذا كان الإنزال ممكنًا عن طريق الهبوط، فإن الجنود لا يرتدون الأنظمة، ويهبطون بشكل عادي أو عن طريق الحبل.

وأضاف أن استخدام هذا النظام سيزيد من مرونة استخدام الوحدات المحمولة جوا والقوات الخاصة. "هذا هو النظام الوحيد الذي يسمح بدخول الوحدة على الفور في المعركة، وليس الهبوط بعيدًا عن خط الجبهة للاستعداد لهجوم على الأرض".

وفقًا للبيانات الموجودة على الموقع الخاص بالمطور، فإن نظام المظلة "شتورم" سيسمح لوحدات القوات الخاصة بالهبوط من ارتفاع 70-80 مترًا.