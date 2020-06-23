"تو-22إم3" تطلق صاروخا مجنحا...فيديو

في مقاطعة كالوجسكايا، تم إجراء تدريب تكتيكي لأطقم من قاذفات "تو-22إم3" البعيدة المدى.

أثناء التدريب، تدرب الطيارون على تنظيم المهام الجوية في منطقة معينة، كما قاموا بإطلاق الصواريخ الجوية المجنحة على أهداف أرضية في حقل التدريب.

وقال قائد فوج الطيران، العقيد، فديم بيلوسليودتسيف، وفقا لقناة "زفيزدا" الروسية: "تم إجراء تدريبات طيران تكتيكية وفقا لخطة التدريب القتالي. قام الطيارون بإعداد معدات الطيران ووسائل التدمير. أطلقوا صواريخ مجنحة على أهداف، ودمروها. جميع أفراد الطاقم هبطوا في مطار القاعدة دون أي ملاحظات".

في المجموع، شاركت نحو 10 طائرات، بالإضافة إلى أكثر من 30 وحدة من السيارات والمعدات الخاصة في الرحلات الجوية في إطار التمرين.