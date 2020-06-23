إيران: توطين 70 % من أجزاء الطائرات والمروحيات

قال وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، إنه تم توطين إنتاج أجزاء كبيرة من صناعة الطائرات والمروحيات.

وأعلن الوزير أنه تم توطين 70 % من أجزاء الطائرات والمروحيات، وذلك في تصريح لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وأشار النائب أبو الفضل أبو ترابي، إلى أن وزير الدفاع قدّم لنواب مجلس الشورى الإسلامي، تقريرا عن قدرات البلاد الدفاعية في مختلف المجالات الدفاعية.

وتابع النائب: "وزير الدفاع صرح بأنه في ظل الجهود المبذولة على مدى الأعوام الأربعين الماضية، فقد بلغنا اليوم نقطة بحيث يتم إنتاج أكثر من 70 في المئة من أجزاء الطائرات والمروحيات داخل البلاد".

وأضاف أبو ترابي: "العميد حاتمي قال رغم أننا لسنا من ضمن الدول المصنعة والمنتجة للطائرات والمروحيات، لكننا تمكنا من توطين أجزائها وأصبحنا ضمن عدد قليل من الدول التي تمتلك هذه الإمكانية".

وحسب وزير الدفاع، فنجاح إيران في تصنيع وإنتاج أجزاء الطائرات "يأتي في الوقت الذي تمتلك فيه إيران العديد من أنواعها".