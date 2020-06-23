هبوط مروحية "كا-27" على سطح السفينة...فيديو من قمرة القيادة

أعلن رئيس قسم دعم المعلومات في الخدمة الصحفية لأسطول المحيط الهادئ، نيكولاي فوسكريسينسكي أن أطقم الشباب من سرب المروحيات من فوج طيران مختلط من القوات في شمال شرق روسيا، أكلمت لأول مرة عمليات الإقلاع والهبوط على سطح سفينة الإنقاذ "ألاغيز".

وقال فوسكريسنسكي: "طيارو مروحيات كا -27 المضادة للغواصات والبحث والإنقاذ خلال يومين حسنوا المهارات العملية في اختيار المسار الصحيح للهبوط والتوجيه الصحيح ودقة الهبوط"، وفقا لقناة "زفيزدا".

ووفقا له، عمل الطيارون أيضا على التفاعل مع مجموعة التحكم في الطيران الموجودة على "ألاغيز"، وتزودوا بالوقود من السفينة.

في المجموع، نفذت الأطقم نحو 30 إقلاعا وهبوطا على سطح حاملة الطائرات.

في المرحلة التالية من دورة التدريب على الطيران، سيتدرب طيارو سرب المروحيات على الهبوط على سطح السفينة ليلاً.