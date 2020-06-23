"توبوليف" تطور طائرات مسيرة

تعمل شركة "توبوليف"، مطور القاذفات الاستراتيجية، على تطوير طائرات مسيرة للقوات المسلحة الروسية، وفقًا لتقرير الشركة السنوي، المنشور على بوابة الكشف عن معلومات الشركة.

ويقول التقرير: "تعمل الشركة اليوم في مجالات واعدة لتطوير تكنولوجيا الطيران من أجل تزويد قواتنا المسلحة بأحدث التقنيات، سواء المأهولة أو غير المأهولة".

وتشير أيضًا إلى أن قائمة المشاريع المبتكرة للشركة تتضمن إنشاء مجمع طيران بعيد المدى (تو-160إم2)، ومجمع طيران بعيد المدى واعد (باك دا)، بالإضافة إلى طائرة أعمال أسرع من الصوت.

تحتوي البيانات المتعلقة بتنفيذ مشروع باك دا وتو-160إم2 على معلومات سرية، وبالتالي، لم يتم الكشف عن تواريخ محددة وبيانات تفصيلية.

بالإضافة إلى "توبوليف"، تطور العديد من الشركات المجمع الصناعي العسكري الروسي الطائرات المسيرة للقوات المسلحة. هكذا، على سبيل المثال، تخضع الطائرة المسيرة "أوخوتنيك" لشركة "سوخوي" لاختبارات الطيران. أعلنت شركة "ميغ" أيضًا عن خططها لإنشاء طائرات مسيرة، ولكن حتى الآن دون أي تفاصيل.

كما تعمل شركة "كرونشتادت" على تطوير الطائرات المسيرة، ومشروعها الرئيسي هو "أوريون" للاستطلاع، وكذلك مصنع أورال للطيران المدني وقع عقد مع وزارة الدفاع لإنشاء طائرة استطلاع مسيرة "ألتيوس-رو".

بالإضافة إلى ذلك، هناك عدد من الشركات التي تطور وتصنع الطائرات المسيرة لصالح الجيش الروسي وللتصدير.