بولتون: ترامب يرفض فرض عقوبات على تركيا بسبب "إس -400"

كتب مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض جون بولتون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متجاهلاً "الارتباك في الكونغرس"، رفض فرض عقوبات على تركيا لشرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"..

جاء ذلك في كتابه "حدث في هذه الغرف" المتضمن مذكرات البيت الأبيض، والذي عرض للبيع اليوم الثلاثاء.

وكتب بولتون: "رفض ترامب فرض أي نوع من العقوبات على شراء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إس -400، متجاهلاً الاضطرابات الواسعة النطاق في الكونغرس".

بدأت عمليات تسليم أحدث أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، والتي تسببت في أزمة في العلاقات بين تركيـــا والولايـــــات المتحدة، في منتصف يــوليو/ تموز 2019. طالبت واشنطن برفض الصفقة في مقابل الحصول على أنظمة باتريوت الأمريكية، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلات F-35 إلى تركيا، بالإضافة إلى فرض عقوبات وفقًا لـ CAATSA قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات). رفضت أنقرة تقديم تنازلات واستمرت المفاوضات بشأن دفعة إضافية من إس-400.

في الواقع ، نفذت الولايات المتحدة جزءا فقط من التهديدات، يتعلق بـ "إف-35"، ولم يتم تطبيق عقوبات أخرى، على الرغم من أنه بموجب القانون يجب فرضها.