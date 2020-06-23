إطلاق نار دون توقف من "أ كا-103"...فيديو

اختبر المتخصصون في شركة "كلاشينكوف" بندقية AK-103 بإطلاق نار متواصل. في التجربة، تم استخدام 2800 طلقة. تم تجهيز المدافع الرشاشة مقدما.

وفقا لخبير الأسلحة غيورغي غوبيتش، صمدت AK-103 في وقت سابق، بعد إطلاق 1400 طلقة، ومن ثم لم يكن من الممكن مواصلة الاختبارات، حيث نفدت الطلقات.

يظهر في الفيديو أن المشاكل مع المدفع الرشاش بدأت بعد أن أطلق الخبير 1380 طلقة. ومع ذلك، كان المختبر قادرًا على إعادة شحن AK-103 وإكمال العدد إلى 1440 طلقة. ثم توقف السلاح عن العمل.

يذكر أن البندقية الهجومية AK-103 من عيار 7.62 ملم تعديل AK-74M.