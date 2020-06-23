الغواصة الروسية "بيتروبافلوفسك- كامتشاتسكي" تغوص إلى عمق 190 مترا

قامت الغواصة الجديدة التي تعمل بالديزل والكهرباء "بيتروبافلوفسك- كامتشاتسكي" ، التي تم بناؤها العام الماضي في سان بطرسبورغ لأسطول المحيط الهادئ، بالغوص في أعماق البحار في الميدان البحري لأسطول بحر البلطيق.

ووفقًا لأسطول البلطيق، قام طاقم الغواصة بتنفيذ مهمة الدورة المخطط لها. بما في ذلك الغوص إلى أعماق مختلفة حتى 190 مترا.

بالنسبة للبلطيق الضحل، هذا عمق كبير جدًا، ولكن بالنسبة للغواصات من هذا النوع، لا يعد الحد الأقصى: فهي قادرة على الغوص 300 متر. العمق الأمثل لها هو 240 مترا.

أثناء الغوص ، قام طاقم الغواصة بفحص تشغيل جميع الأنظمة والآليات ووضع خوارزمية من الإجراءات عند التحكم في الغواصة على أعماق كبيرة وعند الخروج إلى سطح الماء بطرق مختلفة.

شارك في تدريبات الغواصة في البحر السفينة المضادة للغواصات "ألكسن"، وكاسحة الألغام "ليونيد سوبوليف"، وزوارق الإنقاذ والسحب من قاعدة بحر البلطيق، والطيران البحري لأسطول البلطيق.