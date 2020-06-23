أغرب حوادث الغواصات الحربية... فيديو

تمثل الغواصات عنصرا مهما في الحروب الكبرى حول العالم، لأنها أكثر الأسلحة قدرة على التخفي من العدو.

يشهد التاريخ العسكري الكثير من حوادث الغواصات ، التي كان من بينها حادث الغواصة البريطانية "إم - 2"، التي غرقت بسبب عدم إغلاق أحد أبوابها أثناء مناورة عسكرية عام 1932.

يقول موقع "أويستر دايفينغ" البريطاني، إن الحادث أدى إلى مقتل كل طاقم الغواصة، مشيرا إلى أنها كانت تحمل طائرة حربية تخرج من باب خاص في الجزء العلوي من الغواصة، وأن الباب الخاص بهذه الطائرة لم يتم إغلاقه وتسبب ذلك في غرقها عندما بدأت الغوص.

ويظهر مقطع فيديو لوكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، لقطات نادرة لتلك الغواصة خلال إبحارها فوق سطح الماء وخروج طائرة حربية من داخلها.

Something for lovers of submarines AND naval aviation: H.M. Submarine M2. You get to see her aircrew given instructions and the Parnall Peto launched and recovered. #history pic.twitter.com/hj0LJQPiJY — Simon Harley (@simonharley) June 23, 2020

ويظهر الفيديو طريقة إقلاع الطائرة بعد خروجها من الباب الخاص في الجزء العلوي من الغواصة ثم انطلاقها، كما يرصد طريقة عودة تلك الطائرة إلى الغواصة بمساعدة طاقمها.