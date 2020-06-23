مروحيات حربية تحلق على سطح الماء... فيديو

يتدرب الطيارون الحربيون على قيادة الطائرات الحربية باحترافية، لأن أي خطأ يمكن أن ينتج عنه كارثة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتحليق على ارتفاعات منخفضة فوق سطح الماء.

تختلف مهارات الطيران الحربي بين الطائرات ذات الأجنحة الثابتة، التي تنطلق بسرعات هائلة، وبين المروحيات، الأقل سرعة، وأكثر قدرة على الاقتراب من سطح الأرض أثناء الطيران.

Apaches in low flying (getting wet) pic.twitter.com/ZBWuLW0kCm — Rotarywing (@Rotarywings1) June 23, 2020

يظهر مقطع فيديو، على "تويتر"، مروحيات حربية تحلق على ارتفاعات منخفضة جدا، حتى كادت تلامس سطح الماء أثناء التحليق.

ويظهر الفيديو، مهارات فائقة للطيارين، الذين تمكنوا من التحكم في طائراتهم على الارتفاعات المنخفضة، التي تمثل خطورة كبيرة على الطائرات لأنها تجعل احتمال تعرضها لحادث خلال التحليق، كبير جدا.