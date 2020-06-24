إسرائيل تطور بالتعاون مع بولندا قاذف صواريخ مضاد للدبابات

القدس - سبوتنيك. وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء عن هذا القاذف من طراز "سبايك"، والذي "بإمكانه إطلاق عدة صواريخ ضد الدبابات من دون الاعتماد على الأقمار الصناعية".

تابعت أن "مدى الصواريخ التي يطلقها القاذف المطور يبلغ 30 كم، ولها رؤوس إلكترونية تستطيع القفل على الهدف في كل حالة جوية"، موضحة أن "هذا القاذف تم تطويره بالتعاون مع الصناعات العسكرية البولندية".

ويشار إلى أن روسيا، في وقت سابق، طورت نظام "أرينا" لحماية الدبابات من المقذوفات المضادة، حيث يمكنه تدمير صواريخ "جافلين" و"سبايك" التي تشكل خطرا كبيرا على الدبابات الحديثة لأنها تصيب السطح العلوي الأقل حماية للدبابة. وتُصنع هذه الصواريخ في الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

وتجدر الإشارة إلى أن أنظمة الحماية النشطة المتوفرة حاليًا في العالم لا تستطيع أن تعترض إلا الصواريخ المضادة للدروع التي تتبع المسار المستقيم.