عرض عسكري ناجح... مسؤول روسي يعلق على أداء "أرماتا" و"أمراض الطفولة" السابقة

قال ميخائيل بيغمان، رئيس لواء "أورال فاغون زافود" لإعداد معدات موكب استعراضات يوم النصر، إن مرحلة "أمراض الطفولة" للمعدات على منصة دبابة أرماتا قد مرت.

وقال المسؤول العسكري لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس:

"بالحديث عن دبابة "أرماتا" بشكل عام، درسنا التقنية خلال هذه السنوات الخمس، لقد اعتدنا عليها ونعرف بالفعل أين توجد بعض الفروق الدقيقة".

وأضاف بيفمان في نهاية العرض العسكري في الساحة الحمراء: أود أن أقول إن"أرماتا" مرت بمرحلة "أمراض الطفولة"، مشيرا إلى أنها "هادئة تمامًا عندما تذهب للتدريبات".

وقال: "بالطبع، كان القلق موجودًا، ولكن لم تكن هناك مخاوف غير ضرورية".

ووفقًا له، فإن المهمة الرئيسية لفريقه، الذي يضم أكثر من 50 شخصًا، هي إجراء عمليات تشخيص للمعدات، وصيانة مستمرة، وفي مكان آخر، تدريب الطاقم بعد كل تدريب.

وقال المصدر: "ننصح ونقترح دائما، ويحلل خبراؤنا أيضًا تشغيل الأنظمة والمعدات الإلكترونية والميكانيكية الموجودة على متن المقاتلة، باختصار، مهمتنا هي ضمان التشغيل والعمل الموثوقين للمعدات، أثناء التحضير وأثناء موكب النصر".