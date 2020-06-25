تعزيز الثالوث النووي... البنتاغون يشتري أحدث غواصات بسعر يعادل ثلث ميزانية الدفاع الروسية

تعاقدت البحرية الأمريكية على بناء غواصتين نوويتين من فئة كولومبيا " Columbia"، حيث بلغ سعر العقد نحو 10 مليارات دولار.

ووفقا لموقع " usni News"، فإن الغواصات الجديدة تعد من أكثر الغواصات الصاروخية تطورا في العالم. مشيرا إلى أنه من المخطط إطلاق بناء الغواصة الأولى، التي حصلت على رقم " SSBN-827" في أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام. أما بناء الغواصة الثانية، والتي حصلت على رقم " SSBN-827"، يمكن أن يبدأ في السنة المالية لعام 2024.

ومن المقرر تشغيل أول غواصة من مشروع "كولومبيا" في أواخر عام 2031. بينما الانتهاء من برنامج البناء بشكل كامل في عام 2042.

وتصل مدة عمل هذه الغواصات إلى عام 2084، حيث تخطط وزارة الدفاع الأمريكية، بمرور الوقت، لتحل محل غواصات من فئة "أوهايو" كجزء من البحرية وتصبح أحد عناصر الثالوث النووي الأمريكي.

ويشار إلى أنه في يونيو/حزيران، حصلت البحرية الروسية على أحدث غواصة نووية استراتيجية "كنياز فلاديمير" وهي الغواصة الرئيسية من مشروع "بوروي أي".