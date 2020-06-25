الهند تتجه إلى السلاح الروسي ... نيودلهي تطالب موسكو بتسريع تسليمها منظومات دفاعية

ذكرت صحيفة "إيكونوميك تايمز" نقلاً عن مصدر مطلع أن الوفد الهندي المفاوض في موسكو، بقيادة وزير الدفاع الهندي، طلب الإسراع بتوريد أنظمة الدفاع الجوي المحمولة باليد "إيغلا" والبنادق والذخيرة من مختلف الأنظمة الروسية.

وصل وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ إلى موسكو للمشاركة في استعراض يوم النصر، وكان قد أجرى في السابق محادثات مع نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف لمناقشة عقود الدفاع. وفي ختام المفاوضات، أشار سينغ إلى أن "جميع العقود الحالية لن يتم دعمها فحسب، بل سيتم تسريع العمل لإكمالها".

في وقت سابق من هذا الشهر، منحت الحكومة الهندية جميع الفروع العسكرية الثلاثة سلطة شراء الأسلحة في حالات الطوارئ، ما سمح لها بإنفاق ما يصل إلى 5 مليارات روبية (66 مليون دولار) لتلبية الاحتياجات العاجلة.

وتعتبر الهند واحدة من أكبر الشركاء العسكريين والفنيين لروسيا. أهم العقود الموقعة مع هذا البلد هي اتفاقيات توريد أنظمة الدفاع الجوي "إس 400"، فرقاطات المشروع "11356" مع النقل اللاحق للتكنولوجيا.

وفي المرحلة الأخيرة، هناك مفاوضات حول توريد وتوطين مروحيات "كا 226 تي" الخفيفة متعددة الأغراض في الهند (200 طائرة، سيتم تسليم 40 منها في روسيا، وسيتم تجميع 160 المتبقية في الهند). في عام 2018 ، فازت روسيا بمناقصة لتوريد أنظمة الدفاع الجوي المحمولة "إيغلا".