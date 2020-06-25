الثاني في أسبوع... البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبا قتاليا في البحر الأحمر

أعلن الجيش المصري، اليوم الخميس، أن القوات البحرية المصرية والإسبانية نفذتا تدريبات قتالية نوعية لمجابهة التهديدات والعدائيات المختلفة.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية في بيان، إنه "فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة والشقيقة، نفذت إحدى وحدات القوات البحرية المصرية الفرقاطة (السويس) والفرقاطة الإسبانية (NUMANCIA) تدريباً بحرياً عابراً بقاعدة برنيس البحرية بنطاق عمليات الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر.

واشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية لتعزيز إجراءات الأمن البحري فى جنوب البحر الأحمر وتحقيق التوافق فى أداء المهام القتالية للأسطولين المصري والإسباني، وبما يتفق مع القواعد الدولية المعمول بها فى أعالي البحار.

وبحسب البيان، يعد التدريب واحداً من التدريبات القتالية النوعية التى تساهم فى تحقيق التعاون بين التشكيلات البحرية لمجابهة التهديدات والعدائيات المختلفة مع التدريب على استعادة الكفاءة للوحدات وإعادة تموينها بالبحر.

يذكر أن التدريب هو الثاني من نوعه مع البحرية الإسبانية فى فترة زمنية وجيزة، ما يسهم فى تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الإسباني، والاستفادة من القدرات الثنائية فى تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية والإسبانية.