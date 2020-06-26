تزويد طائرة "إيل" بأنظمة مضادة للصواريخ

أعلن كبير المصممين في شركة "راديو بريبور" الروسية، يفغيني غليبوف، للصحفيين أنه سيتم تجهيز "إيل-76إم دي-90أ" و"إيل-87إم-90أ" بأنظمة حرب إلكترونية تسمح بحماية الطائرات من ضربة الصواريخ.

وقال غليبوف: "سيتم تركيب منظومات دفاع مضادة للصواريخ على إيل-76إم دي-90أ، وكذلك على طائرة التزويد بالوقود إيل-78إم-90أ. يوجد على النموذج الأولي من طائرة التزويد بالوقود نظام طورته شركة "إكران"، وأما إيل- 76إم دي-90أ فإنها تنتج بشكل ضخم ولهذا سيتم وضع منظومات يتم إنتاجها بشكل ضخم".

وأشار غليبوف إلى أن إنتاج المجمعات الدفاعية مهمة جديدة للمصنع. أساس المجمع هو محطة تشويش نشطة تعمل على أنظمة الصواريخ للدفاع الجوي. وقال "لصواريخ الدفاع الجوي مبدأين للتشغيل: رأس موجه برادار ورأس موجه نشط يعمل بالأشعة تحت الحمراء. لذلك، يحتوي مجمع الدفاع على محطة تشويش تؤثر بشكل فعال على الإشعاع من صاروخ طائر وتعطيه اتجاهًا خاطئًا، وبعد ذلك يذهب الصاروخ إلى المكان الخطأ".

إيل-76إم دي-90 أ: هي نسخة حديثة للغاية من طائرة إيل-76. يعمل مجمع الملاحة الجديد ونظام التحكم الأوتوماتيكي ومجمع الاتصالات على زيادة سلامة الطيران ودقة التوجيه والهبوط. يتميز أحدث تعديل للناقلة المعروف بمعدات جديدة، بما في ذلك "بقمرة قيادة زجاجية" ، ومحركات PS-90A-76 الحديثة، وجناح معدل. بناءً على إيل-76 إم دي-90أ، يتم إنشاء طائرة التزود بالوقود إيل-78إم-90أ.