تحطم طائرة صينية مسيرة في الجزائر...صور+فيديو

فقد الجيش الجزائري، يوم الخميس طائرة مسيّرة CH-4B. خلال مهمة لها خلال مهمة في شمال شرق البلاد.

المشغل، الذي يتحكم بالطائرة، لسبب ما لم يلاحظ خط الكهرباء العالي التوتر. بعد الاصطدام بالأسلاك، أصيبت الطائرة وتحطمت وسقطت على الأرض، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".

ch-4b drones crashes today due to an transmission tower in Berriche ,Oum El Bouaghi Province, Algeria pic.twitter.com/3ificdgyWK — KAD-GHANI (@kad_ghani) June 25, 2020

بحسب الصحيفة، هذه هي أول طائرة من هذا النوع، خسرها جيش هذه الدولة الأفريقية بعد دخولها الخدمة في 2018.

يتم تصنيع CH-4B من قبل شركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية. إنها مجهزة بنظام رؤية حديث يعمل في أي وقت من اليوم.

مع وزنها الخاص 1330 كغم، يمكنها حمل 345 كغم من الأحمال المختلفة، بما في ذلك القنابل والصواريخ العالية الدقة. السرعة القصوى 230 كم / ساعة. يمكن أن تبقى في الجو لمدة 30 ساعة على الأقل.