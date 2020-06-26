غواصة يونانية تطلق طوربيدا على سفينة...فيديو

أطلقت الغواصة طوربيدا على السفينة التي خرجت من الخدمة A 415 Evros ، حسب موقع bmpd.

أدت الضربة إلى انفجار في الجانب الأيمن من السفينة. وبعد ذلك غرقت السفينة على الفور في البحر.

يشار إلى أن جميع المشاركين في الفيديو وصلوا إلى اليونان من ألمانيا. Pipinos ، لكل من هي غواصة من نوع 214 تم إنشاؤها في حوض بناء السفن في كيل اليونان وكوريا الجنوبية والبرتغال وتركيا. منذ عام 2000 تم تجهيز النسخة اليونانية برادار تكتيكي خفي.

تم اعتماد Pipinos في الأسطول اليوناني في عام 2014.