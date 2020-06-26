استخدام نظير "زميي غورينيتش" في الصين...فيديو

يتم وضع سلك تفجير وصاروخ صغير في صندوق محمول خلف الظهر. يتم تثبيت نظام إطلاقه على الجزء الخارجي من الصندوق، ويتم الإطلاق باستخدام مصهر يدوي مع مبطئ. القذيفة تسحب السلك وتضعه في حقل الألغام. يفجر السلك الألغام المجاورة.

ويذكر أن كتلة النظام هي خمسة كيلوغرامات، ومدى الإطلاق هو 66 مترًا، وحجم الممر في حقل الألغام 20 × 9 مترًا ، وفقا لموقع دامبييف.

مبدأ التشغيل للجهاز الصيني مشابه لأنظمة إزالة الألغام الروسية أور-77/83بي، التي تلقب بـ "زميي غورينيتش" (تنين بثلاثة رؤوس حسب الأسطورة الروسية). ولكن الروسية لا يمكن حملها على الظهر: يتم تثبيت أور-77 على قاعدة مدفعية "غفوزديكا" الذاتية الدفع المجنزرة، ويتم نقل أور-83بي بالشاحنات، ولكنها أيضًا تصنع ممرات أكبر: 100х6 متر.