مقارنة "أرماتا" بالدبابات الحديثة الأخرى بالحجم

الدبابة "تي-14" الروسية الأحدث، التي تم إنشاؤها على منصة "أرماتا" الموحدة الثقيلة، هي أكبر بشكل ملحوظ من تي-72بي3 وتي-80أو وتي-90أ الموجودة في الخدمة.

الدبابات المحلية السابقة كانت تتميز بتصميم داخلي كثيف. في تي-14، تم تطبيق مبادئ مختلفة تماما. كما تعلمون، في " أرماتا"، يوجد السائق والمدفعي والقائد في مقدمة بدن الدبابة، في حجرة شديدة الحماية، والتي تسمى أيضًا "الكبسولة". حصل المقاتلون على مقاعد مريحة قابلة للتعديل وتكييف الهواء. أي أن كل شيء تم القيام به حتى تتحسن ظروف الطاقم بشكل كبير.

Size comparison:

T-14 Armata to M1A1, Leopard 2, Oplot and Type 99.



/1 pic.twitter.com/DVcGd7Cylv — Mike Mihajlovic (@MihajlovicMike) June 22, 2020

كما تم تعزيز حماية الدبابة، بما في ذلك من الألغام الأرضية، بشكل كامل. يزيد عزل القذائف بشكل كبير من فرص النجاة عند تلف الذخيرة.

إذا قارنا أبعاد "تي-14" بالدبابات الأجنبية، يمكننا أن نرى أن الصينية تايب 99، في الواقع، هو تطوير للدبابات السوفيتية من الجيل الثاني. لا يخفى على أحد أنه يستخدم فيها عناصر الهيكل، المدفعية، من تي-72.

M1A2 Abrams و Leopard 2 ليست أصغر بكثير من "أرماتا"، وهما أثقل بكثير، وحركتهما أسوأ.