الولايات المتحدة تستخدم "مفرمة اللحم الطائرة" في سوريا

في محافظة إدلب، قطّع الأمريكيون زعيم تنظيم القاعدة المحلي، ولم يتم تنفيذ الإعدام من قبل الجلاد، ولكن بواسطة صاروخ R9X الذي تم إطلاقه من طائرة مسيّرة.

وبدلاً من المتفجرات، تم تجهيز الصاروخ بشفرات ضخمة. تم تطويره بأمر من الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما - لتقليل الخسائر بين المدنيين. ما مدى فعالية مثل هذا السلاح؟

يستخدم صاروخ Hellfire، الذي تم تطويره كصاروخ مضاد للدبابات في الطائرة، وفي عام 1985 في تعديل AGM-114A الذي اعتمد من قبل وزارة الدفاع الأمريكية كذخيرة جو - أرض معلقة للمروحيات. منذ ذلك الحين، خضع الصاروخ للعديد من التعديلات لأغراض مختلفة.

أكدت السلطات الأمريكية وتنظيم "القاعدة" (المحظور في روسيا)، يوم الخميس، في وقت واحد: مقتل خالد العاروري، الرئيس الفعلي للجناح السوري لتنظيم القاعدة، حركة الإرهاب "حراس الدين"، في إدلب. حدثت الوفاة في 14 يونيو/ حزيران. في الوقت نفسه، وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" طريقة القضاء على العاروري بأنها "مزيج من قسوة القرون الوسطى والتكنولوجيا المتقدمة".

تم التخلص من الإرهابي بمساعدة صاروخ جو - أرضAGM-114R9X Hellfire ، الذي تم إطلاقه من الطائرات المسيرة MQ-9 Reaper. في هذا التعديل، يكون الرأس الحربي خاليا من المتفجرات، لكن الهيكل مجهز بست شفرات قوية. تفتح قبل بضع ثوان من الضربة وتقطع كل شيء في طريقها. لم يتم الكشف عن آلية فتح السكاكين بعد، ويقترح الخبراء خيارين: استخدام محرك كهربائي أو بسبب تدفق الهواء.

في العام الماضي، وللمرة الأولى أصبح معروفًا عن ظهور نسخة خاصة من "Hellfire" لمكافحة الإرهاب. وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، بدأ إنشاء صاروخ R9X في أوائل عام 2011 بأمر من باراك أوباما - "لتقليل عدد الضحايا أثناء التخلص من أشخاص معينين من الجو". كانوا يخططون لاستخدام صاروخ بسكاكين لإعدام أسامة بن لادن، ولكن، كما تعلمون ، قتل الإرهابي رقم 1 في مايو أيار 2011 على يد القوات الخاصة الأمريكية.

بعد التحسين، وفقًا لـWSJ ، تم استخدام الصاروخ لأول مرة في عام 2017 في نفس إدلب، وفي العام الماضي، قتل مقاتل القاعدة عبد المنعم الفتحاني، الذي كان متورطًا في تفجير مدمرة أمريكية في عام 2000، في اليمن باستخدامه. في المجموع، كما أفاد البنتاغون، تم استخدام الأسلحة ست مرات في السنوات الأخيرة - ليس فقط في سوريا واليمن، ولكن أيضًا في أفغانستان وباكستان والصومال والعراق.

وفقًا لبوابة "فوينيو أوبوزريني"، أطلق الخبراء على الصاروخ " Ginsu الطائرة" (وفقًا للعلامة التجارية المعروفة لسكاكين المطبخ) ، ولكن تظهر أيضًا عبارة "مفرمة اللحم الطائرة" على الويب. على وجه الخصوص، تظهر صور غارة R9X في عام 2017، أن الصاروخ يدور حول سطح سيارة المسلحين، وبعدها يحولها إلى خردة.