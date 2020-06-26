شويغو: روسيا تجري أكبر تدريبات لعام 2020 من يوليو إلى سبتمبر

تتركز الجهود خلال هذه الفترة على تدريب أفراد من القوات الجوية والطيران البحري والمظليين في قوات الإنزال الجوي.

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن أكبر التدريبات العسكرية ستجري في الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول.

وقال شويغو: "إن أنشطة التدريب القتالي في عام 2020 بمشاركة عدد كبير من القوات ستعقد في يوليو – سبتمبر".

وأضاف الوزير أنه خلال فترة التدريب الصيفي ستعقد مجموعة من التدريبات الخاصة، ثم يتم الانتقال إلى "الإجراءات العملية للقوات خلال التدريبات الاستراتيجية للقيادة وهيئة الأركان "القوقاز 2020 ". ووفقا له، ستركز الجهود خلال هذه الفترة على تدريب أفراد القوات الجوية والطيران البحري وقفز المظليين في قوات الإنزال الجوي.

بدأت فترة التدريب الصيفي في الوحدات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية في 1 يونيو/ حزيران. ومن المقرر إجراء أكثر من ثلاثة آلاف ونصف من التدريبات التكتيكية باستخدام أنظمة الاستطلاع والهجوم والطائرات المسيرة والأنظمة الآلية للتحكم في القوات والأسلحة.

ستشارك وحدات من ستة بلدان، بما في ذلك أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في تمرين "القوقاز-2020". سيعقد منتدى "آرميا- 2020 " في كوبينكا بالقرب من موسكو في حديقة "باتريوت" في الفترة من 23 إلى 28 أغسطس/ آب، ومن المقرر إجراء التدريبات الاستراتيجية "القوقاز- 2020 " في سبتمبر، و"آرميا- 2020 " في أغسطس - سبتمبر.