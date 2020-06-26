تقنيات ثلاثية الأبعاد لصناعة أسلحة روسية جديدة ضمن جدول أعمال منتدى الجيش 2020

أعلنت صحيفة "زفيزدا" الروسية أن إدخال تقنيات ثلاثية الأبعاد لصناعة أسلحة جديدة ستكون في جدول أعمال منتدى الجيش 2020.

ووفقا للصحيفة فإن المشاركين في المائدة المستديرة سيناقشون تجربة تطبيق هذه التقنيات لصالح وزارة الدفاع الروسية في الطب والروبوتات وبناء الطائرات.

كما سيناقش ممثلو المجتمع المهني في موقع المنتدى العسكري التقني الدولي للجيش 2020 آفاق استخدام التقنيات ثلاثية الأبعاد في إنشاء وتشغيل الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة.

وأشار منظمو الحدث، إلى أن هذه التجربة مستخدمة بالفعل على نطاق واسع في مختبرات الروبوتات وأنظمة التكنولوجيا الحيوية في الابتكار التكنولوجي "ارا"، حيث يصمم القائمون العلميون نماذج افتراضية، ثم يحولونها إلى أجسام مادية على طابعة ثلاثية الأبعاد.

من المتوقع أنه خلال المناقشة، سيتم تحديد الأولويات ومجالات تطبيق الطباعة ثلاثية الأبعاد الجديدة، بالإضافة إلى طرق معالجة القضايا الملحة.

هذا وسيحضر الندوة ممثلون عن هيئات القيادة والسيطرة العسكرية ومؤسسات البحث ومؤسسات التعليم العالي الرائدة في البلاد.