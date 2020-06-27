وزارة الدفاع تنشر فيديو اعتراض طائرة أمريكية فوق البحر الأسود

تُظهر اللقطات الطائرة P-Poseidon التابعة للبحرية الأمريكية وطائرة الاستطلاع الاستراتيجية RC-135 وطائرة التزود بالوقود KS-135 التابعة لسلاح الجو الأمريكي.

كانت وزارة الدفاع قد ذكرت في وقت سابق أن قوات الدفاع الجوي كشفت في الوقت المناسب عن تصرفات الجيش الأمريكي، ورافقته طائرات سو-30 التابعة للطيران البحري لأسطول البحر الأسود.

اقترب طاقم المقاتلة الروسية من الطائرة الأمريكية على مسافة آمنة، وحددت هويتها، وبعد ذلك قامت بتغيير اتجاه الطيران بعيدا عن حدود الدولة الروسية.

وأشارت الوزارة إلى أن الطائرة الروسية التزمت بشكل صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.