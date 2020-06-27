الهند مهتمة بشراء دبابة "أرماتا" الروسية

أفادت قناة تلفزيون "زفيزدا"، نقلاً عن مصدر في المجمع العسكري الصناعي، أن الهند تدرس شراء دبابات روسية على أساس منصة أرماتا.

وأكد المصدر أن التحضيرات جارية لتصدير "أرماتا". وأضاف المصدر أنه يتم مناقشة ما هي المعدات التي يمكن أن تبقى في نسخة التصدير، وما هي المعدات التي سيتم إزالتها.

في أكتوبر تشرين الأول 2018 أعلنت صحيفة The Economic Times الهندية أن الهند يمكنها الحصول على 1770 مركبة قتالية واعدة (FRCVs) لتحل محل دبابات القتال الرئيسية تي-72 القديمة. تبلغ قيمة الصفقة مبدئيًا أكثر من 4.5 مليار دولار.

تي- 14 - الدبابة الوحيدة في العالم من الجيل الثالث بعد الحرب. تم تصميم دبابة أرماتا للقيام بالقتال في اتصال مباشر مع العدو، ودعم تقدم الوحدات المؤللة، وضد التحصينات، والقوى العاملة المعادية، الموجودة في الملاجئ وفي المناطق المفتوحة.