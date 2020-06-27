تطوير أسلحة جديدة لمقاتلة "سو-57"

أعلن ممثل شركة "روستيخ" أنه يتم الانتهاء من تطوير عدد من الأسلحة الجديدة لمقاتلة الجيل الخامس سو-57.

وفقًا للممثل، يتم تنفيذ برنامج سو-57 وفقًا للجدول الزمني المعتمد.

وقال لوكالات روسية: "ستكون الطائرة قادرة على استخدام عدد كبير من الأسلحة الجديدة. لقد تم إنشاء بعضها بالفعل، وبعضها لا يزال قيد التطوير".

وأشار أيضا إلى أنه يجري حاليا تنفيذ عقد حكومي لتوريد 76 مقاتلة، ومن المقرر تسليم النموذج الأولي من الإنتاج الضخم هذا العام.

وأضاف ممثل الشركة أنه قبل بدأ الإنتاج الضخم، تمر الطائرة باختبارات صعبة وعديدة من قبل الطيارين العسكريين. تم إجراء أكثر من 3500 رحلة.