"تو-160" و"تو-22" تحصلان على نظاما جديدا للملاحة للتزود بالوقود في الجو

وفقًا للمصمم الرئيسي لشركة "راديو بريبور"، يفغيني غليبوف، فقد أطلق المصنع المجموعات الأولى من أنظمة الملاحة للطائرات الواعدة.

أعلن غليبوف أن حاملات الصواريخ المحدثة "تو-22إم3إم" و"تو-160إم" ستزود بنظام ملاحة محدث قصير المدى للهبوط والتزود بالوقود في الجو، ومتكامل مع قمرة القيادة الزجاجية.

وقال المصمم: "تكمن الخصوصية في ظهور قمرة قيادة زجاجية في هذه الطائرات. نقوم بتحسين معداتنا [نظام الملاحة] من حيث التفاعل مع المعدات، نقدم مخرجات رقمية للتواصل مع القمرة الزجاجية".

وفقا للمصمم الرئيسي، فقد أطلق المصنع بالفعل المجموعات الأولى من أنظمة الملاحة للطائرات الواعدة. وقال غليبوف: "صنع المصنع عينتين للطائرة تو-22. وهما يخضعان حاليًا لاختبارات الطيران. ويتم صنع ثلاث عينات للطائرة تو-160".