اختبارات طائرة استطلاع خاصة جديدة في روسيا

بدأت الاختبارات الأولية للطائرة أ إن-140-100 الحديثة في مصنع بناء الآلات التجريبي "مياسيشيف". تم صنع الطائرة للتصوير الجوي.

وفقًا للخدمة الصحفية لشركة بناء الطائرات الاتحادية، من المفترض أثناء اختبارات الأرض والرحلات التحقق من سلامة وموثوقية تصميم هيكل الطائرة، وكذلك أداء المعدات.

وقال ألكسندر غوربونوف، المدير العام لمصنع الطائرات: "اكتملت أكثر من نصف رحلات البرنامج على متن الطائرة، والعمل ناجح".

بعد ذلك، ستخضع طائرة الاستطلاع لاختبارات طيران خاصة في مركز تشكالوف.

وأشارت الخدمة إلى أن طائرة أ إن-140-100، التي تمت ترقيتها إلى نسخة التصوير الجوي لرسم الخرائط للمنطقة، ستكون قادرة على إجراء تصوير للمنطقة بدقة عالية. يمكن استخدام مواد المسح الجوي التي تم الحصول عليها بمساعدتها لإنشاء خرائط إلكترونية ورقمية ونماذج مكانية وثلاثية الأبعاد لسطح وقاع المسطحات المائية.