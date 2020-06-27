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    قاذفات تو-160 - تدريبا تعسكرية مشتركة بين روسيا وفنزويلا، 10 ديسمبر/ كانون الأول 2018

    كيف كبحت روسيا جماح الولايات المتحدة بمساعدة "تو-160"

    © AFP 2020 / Federico Parra
    رصد عسكري
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    كتبت المجلة الصينية "سوهو" أن روسيا واحدة من الدول القليلة التي يمكن أن تحملها القاذفات الاستراتيجية.

    أيضًا، يعتبر الكتاب الصينيون أن "تو-160" الروسية الجديدة رائد عالمي، متفوق في الخصائص التقنية والقوة القتالية على المنافسات الأمريكية.

    وكما أشار المحللون في وسائل الإعلام الصينية، إلى أن القاذفات الاستراتيجية هي نخبة الطيران العسكري، ولا يوجد سوى عدد قليل من الدول في العالم لديها مثل هذه الطائرات في الخدمة. وتقول سوهو إن هناك عدة أسباب. أحد الشروط الرئيسية لإنشاء القاذفات الاستراتيجية هو توفر التقنيات المتقدمة وصناعة الطيران المتقدمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تطوير وبناء القاذفات الإستراتيجية، بالإضافة إلى المزيد من الصيانة وتدريب الأفراد، هي عملية مكلفة لا تستطيع كل دولة تحملها.

    في الواقع، وفقا لوسائل الإعلام الصينية، هناك دولتان فقط لديهما قاذفات استراتيجية متقدمة اليوم - روسيا والولايات المتحدة. في الوقت نفسه، اعترف المحللون الصينيون بأن طائرتهم العسكرية Xian H-6، وهي نسخة من القاذفة النفاثة السوفيتية  تو-16، لا يمكنها التنافس مع طائرات قوتين عالميتين رائدتين.

    قبل بضع سنوات، استأنفت روسيا إنتاج حاملات الصواريخ تو-160. وفقًا لسوهو، تحتاج موسكو إلى قاذفات استراتيجية كواحدة من الأدوات الفعالة لاحتواء ضغط واشنطن.

    "يبلغ مدى القاذفة الروسية الجديدة أكثر من 1000 كيلومتر. إنها قادرة على الطيران من روسيا القارية والوصول إلى كوبا".

    يعتقد المحللون الصينيون أن المهمة الرئيسية للقاذفات الإستراتيجية هي الردع النووي، الذي يسمح بإخافة العدو واحتواءه دون استخدام الأسلحة. لهذا السبب، بالنسبة لروسيا ، التي هي الخصم الرئيسي للولايات المتحدة، فإن هذه الطائرات مهمة بشكل خاص.

    ويقول خبراء سوهو "إن المعدات العسكرية التي يمتلكها الجيش الروسي تفوق الترسانة العسكرية للولايات المتحدة". "وحاملة الصواريخ تو-160 الجديدة هي العدو الأكثر شراسة لواشنطن في السماء."

    كما يؤكد محللو وسائل الإعلام الصينية، فإن قاذفة القنابل تو-160 الروسية متفوقة في خصائصها الرائدة (مدى الطيران والقدرة الاستيعابية) على قاذفة القنابل الأمريكية B-2 Spirit.

    الخطر الرئيسي الذي تشكله "تو –160" للولايات المتحدة ودول الناتو هو قدرتها على "جلب" الصواريخ برؤوس حربية نووية إلى أوروبا، ولن يتمكن حلف شمال الأطلسي من منع ذلك.

    وقال محللو سوهو: "لا يستطيع البنتاغون مواكبة التحديات العسكرية الروسية".

    إن القدرات العسكرية الروسية، بما في ذلك قدراتها النووية، تمنع واشنطن من التصرف مع موسكو بتفاهة.

    يقول خبراء سوهو: "هذا أحد أسباب عدم تجرؤ الولايات المتحدة على الدخول في مواجهة مباشرة مع روسيا".

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    الكلمات الدلالية:
    الولايات المتحدة, سلاح روسيا, تو-160
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