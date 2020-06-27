تحديث مروحية "مي-24بي" لتصبح من الجيل الجديد

من المقرر أن تكتمل اختبارات مروحية النقل والمروحية القتالية الحديثة مي-24 في عام 2021. ستتلقى الطائرة قمرة زجاجية، ومنظومة دفاع ورادار مرحلي نشط.

وبحسب أليكسي بانين، المدير العام لشركة "ريتشاغ"، فإن مجمع الدفاع على المروحية سيحميها من "أحدث وسائل التدمير"، وسيسمح أيضًا بالاستطلاع الإلكتروني والقمع الإلكتروني للعدو.

حصلت مي-24 المحدثة على "قمرة قيادة زجاجية"، مما يجعل من الممكن قيادة المروحية في أي ظروف جوية. وتجهيز طائرة مي-24 بالمعدات والأسلحة الإلكترونية والإلكترونية الحديثة يسمح لها بمضاهاة الجيل الجديد.

ستبدأ اختبارات المصنع في ديسمبر، وبعد اجتيازها في 2021 ستجتاز اختبارات الحكومة.