عرض أكثر من 25 ألف سلاح في منتدى "آرميا- 2020

في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا- 2020" ، الذي سيعقد في الفترة من 23 إلى 29 أغسطس أب، ستقدم أكثر من ألف شركة أكثر من 25 ألف عينة من الأسلحة والمعدات.

وفقا لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ستعرض مؤسسات الدفاع من روسيا أحدث ابتكاراتها ليس فقط وهي ثابتة، ولكن ستعرضها أيضا وهي تتحرك. لهذه الأغراض، تخصص وزارة الدفاع حوالي 690 وحدة من الأسلحة الحديثة.

وقال شويغو إنه في عام 2020 سيعقد المنتدى في شكل جديد. وللمرة الأولى، ستبدأ الألعاب العسكرية للجيش في وقت واحد مع المنتدى، وستبدأ مسابقات البياتلون للدبابات في ملعب التدريب في ألابينو.

سيكون ضيوف المنتدى قادرين على مناقشة في إطار البرنامج العلمي والتجاري لضمان الدفاع والأمن للدولة، قضايا تطوير الإنتاج والإمكانات العلمية والتقنية للمجمع العسكري الصناعي الروسي.

تمت دعوة وزراء الدفاع في 133 دولة ووفود رسمية من دول مختلفة إلى منتدى "آرميا 2020". سيتمكن جميع المشاركين والضيوف في الحدث من زيارة المعبد الرئيسي للقوات المسلحة والمتحف "طريق الذكرى" ومتحف "أرض النصر" في الهواء الطلق.