أوكرانيا تنشر فيديو لصاروخ "مدمر جسر القرم"

نشر السكرتير السابق لمجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، ألكسندر تورتشينوف، مقطعا مصورا لاختبار صاروخ مجنح مضاد للسفن من طراز "إر-360" من مجمع "نيبتون".

وقال في تصريحات سابقة، إنه يمكن تدمير جسر القرم باستخدام هذا الصاروخ في بضع دقائق.

ويظهر الفيديو تدمير الصاروخ لهدف واحد وهو لبارجة، حيث بدأت بالغرق بعد لأن اصطدم بها الصاروخ. ويشار إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها إجراء اختبار برأس حربي حقيقي.

وقال تورتشينوف عبر صفحته على "الفيسبوك": " الوقت يمر، والنصف الأول من العام انتهى تقريبا، ولكننا لم نحصل على الأموال لمواصلة برنامج الصواريخ".

وأضاف: كما لا يوجد أوامر من الدولة للانتاج المتسلسل من صواريخ "أولخا" و"أولخا-إم" و"نيبتون".

وصرح، قبل عام، أن صواريخ "نيبتون" قادرة على تدمير السفن الحربية الروسية من أي فئة في موانئها في البحر الأسود وآزوف، وكذلك تدمير جسر القرم في بضع دقائق.

ويشار إلى أن الفيديو والتصريح الذي أدلى به تورتشينوف عبر صفحته على الفيسبوك، تم حذفه، ولم يعد موجودا، أو تم وضع قيود على مشاهدته من قبل ألكسندر تورتشينوف.