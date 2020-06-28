البحرية المصرية تنقذ لانش صيد تعرض لحريق بالقرب من قناة السويس

تمكنت القوات البحرية المصرية من إنقاذ لانش صيد تعرض للحريق بالقرب من قاعدة السويس البحرية.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة في مصر، إنه تم إنقاذ اللانش وعلى متنه 6 أفراد بعد تعرضه للحريق.

وتلقت قاعدة السويس البحرية بلاغا يستغيث فيه لانش صيد من الحريق، وهو ما أدى بالقوات البحرية للدفع بوحدتين بحريتين استطاعا تنفيذ أعمال النجدة والإنقاذ سريعا.

وتم إخلاء الأفراد وقدمت لهم الرعاية الصحية، ووصل اللانش المنكوب إلى ميناء الصيادين، حتى لا يؤثر على حركة الملاحة بقناة السويس.