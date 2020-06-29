تطير في أسراب... تركيا تكشف عن سلاح "انتحاري" مسير... صور وفيديو

أعلنت تركيا، اليوم الاثنين، أن سلاحا جديدا "انتحاريا" سينضم قريبا إلى أسطول الطائرات المسيرة التركية العسكرية، ويعد من أبرز منتجات الصناعات الدفاعية التركية الأخيرة.

كشفت وكالة "الأناضول" التركية عن طائرات مسيرة جديدة خفيفة الوزن (2 كغ) وسريعة الانقضاض على الأهداف، قادرة على حمل متفجرات متنوعة إلى مسافات بعيدة جدا.

وتحمل الطائرات الجديدة اسم "ألباغو" الذي قامت شركة هندسة تقنيات الدفاع التركية بتطويرها لتكون قادرة على التحليق في أسراب من طائرات "كارغو" المسيرة.

وبحسب الوكالة، ستزود شركة هندسة التقنيات الدفاعية "STM" تركيا بطائرات درون انتحارية (دون طيار) وستدخل في الخدمة قريبا.

ويصل وزن الطائرة الانتحارية إلى حوالي 2 كغ، وهي قادرة على حمل المتفجرات وتنفيذ المهمات البعيدة، يمكن نقلها بسهولة عن طريق جندي واحد فقط، وقادرة على تنفيذ المهام بسرعة فائقة.

وتم تزويد الطائرة بخاصيات الذكاء الاصطناعي المطور وهي قادرة على معالجة الصور والتحليق بصمت والطيران ضمن أسراب ما يوفر قدرات مدهشة جدا.

طائرات ألباغو المسيرة ستنضم قريبًا إلى أسطول الطائرات المسيرة التركية، حيث تتميز بخفة وزنها وسرعة الانقضاض على الأهداف

- تزن طائرة ألباغو 2 كيلو جرامًا

- يمكنها حمل متفجرات، والقيام بمهام على مسافات بعيدة للغاية#ترك_بوستhttps://t.co/xqudyiuKB1 — ترك بوست (@turk0post) June 29, 2020

كما يمكن دمج الطائرة المسيرة الجديدة مع بعض الأسلحة والمعدات، وتعمل الشركة على تنفيذ إصدارات متنوعه منها بهدف تشبيتها على بعض المدرعات أو من بعض الطائرات التركية المسيرة.

شاهد | "ألباغو" طائرة هجومية بدون طيار صنعت في #تركيا ترصد الأهداف بدقة وتدمّرها pic.twitter.com/J9qbBPFfjf — أخر خبر (@LatestinKw) May 8, 2017

بالإضافة إلى ذلك تعمل الشركة على تطوير طائرة أخرى قادرة على حمل 10 كغ من المتفجرات مخصصة لتدمير الأهداف الكبيرة.

وحققت اختبارات الطائرة الجديدة نتائج ناجحة، ومن المقرر أن تدخل الخدمة لدى القوات المسلحة التركية في نهاية العام الجاري.